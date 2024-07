I Pixel 9 avranno qualcosa in comune con iPhone 16

Le indiscrezioni sui futuri Pixel 9 di Google si fanno sempre più insistenti. In ultimo, è trapelata una voce sui display che verranno montati sulla prossima serie di smartphone di Big G, che potrebbero utilizzare dei pannelli OLED di qualità superiore rispetto a quelli che insistono sui Galaxy S24 di Samsung (equipaggiati con pannelli M13).

In particolare, un rapporto di ET News ha affermato che Samsung fornirà a Google dei nuovissimi pannelli OLED M14 per la serie Pixel 9 e Pixel Fold 2. Tra l'altro, gli stessi pannelli verrebbero utilizzati anche da Apple sulle varianti Pro di iPhone 16. Insomma, i nuovi smartphone del colosso di Mountain View dovrebbero avere un display di alta qualità, soprattutto relativamente alla luminosità ed alla maggiore durata nel tempo).