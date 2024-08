Google Pixel 9, 9 Pro e 9 Pro XL ufficiali: la tela per l'IA di Google. A un prezzo

Saranno i Pixel più iPhone di sempre, come sono stati definiti da molti all'apparire dei primi leak dei mesi scorsi, ma una cosa è certa: con i nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, Google è ripartita da zero. Nuovo design, più RAM, una nuova variante e tanta, ma davvero tanta IA. D'altronde Gemini, definito da Google stessa "il cuore di Android", è ormai non più una funzione parte stessa dell'esperienza utente. Ma non perdiamo tempo e scopriamo tutti i dettagli dei migliori Pixel di sempre: sono molti i motivi per desiderarli e uno, in particolare, per storcere il naso, il prezzo. Che continua ad aumentare.

Caratteristiche tecniche

Pixel 9

Pixel 9 Schermo : 6,3' OLED FHD+ Actua (1.080 x 2.424 pixel, 422ppi, 20:9), refresh 60-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, fino a 1800 nit (HDR) e 2700 nit (di picco)

: 6,3' OLED FHD+ Actua (1.080 x 2.424 pixel, 422ppi, 20:9), refresh 60-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, fino a 1800 nit (HDR) e 2700 nit (di picco) CPU : Google Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2

: Google Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2 RAM : 12 GB LPDDR5X

: 12 GB LPDDR5X Archiviazione : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1,68, FOV 82°, dimensioni sensore 1/1,31'', OIS, EIS Ultra grandangolo : 48 megapixel con autofocus, dimensione sensore 1/2,55", f/1,7, FOV 123°, OIS, EIS, sensore LDAF

: Fotocamera frontale : 10,5 megapixel, f/2,2, messa a fuoco automatica, FOV 95°

: 10,5 megapixel, f/2,2, messa a fuoco automatica, FOV 95° Connettività : dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB-C 3.2

: dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB-C 3.2 Certificazione : IP68

: IP68 Batteria : 4.558 mAh (tipica 4.700 mAh), ricarica a 27 Watt (circa 55% in 30 minuti), ricarica wireless Qi fino a 15 W

: 4.558 mAh (tipica 4.700 mAh), ricarica a 27 Watt (circa 55% in 30 minuti), ricarica wireless Qi fino a 15 W Dimensioni : 152,8 x 72 x 8,5 mm

: 152,8 x 72 x 8,5 mm Peso : 198 grammi

: 198 grammi OS: Android 14 al lancio

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro Schermo : 6,3' OLED (LTPO) QHD+ Super Actua (1.280 x 2.856 pixel, 495ppi, 20:9), refresh 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (di picco)

: 6,3' OLED (LTPO) QHD+ Super Actua (1.280 x 2.856 pixel, 495ppi, 20:9), refresh 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (di picco) CPU : Google Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2

: Google Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2 RAM : 16 GB LPDDR5X

: 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 128 / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 / 256 GB / 512 GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1,68, FOV 82°, dimensioni sensore 1/1,31'', OIS, EIS Ultra grandangolo : 48 megapixel con autofocus, dimensione sensore 1/2,55", f/1,7, FOV 123°, OIS, EIS, sensore LDAF Zoom 5x: 48 megapixel con autofocus, f/2,8, FOV 22°, OIS, EIS, sensore LDAF, zoom ottico fino a 30x

: Fotocamera frontale : 42 megapixel, f/2,2, messa a fuoco automatica, FOV 103°

: 42 megapixel, f/2,2, messa a fuoco automatica, FOV 103° Connettività : dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB-C 3.2, ultra wideband

: dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB-C 3.2, ultra wideband Certificazione : IP68

: IP68 Sensore temperatura

Batteria : 4.558 mAh (tipica 4.700 mAh), ricarica a 27 Watt (circa 55% in 30 minuti), ricarica wireless Qi fino a 21 W

: 4.558 mAh (tipica 4.700 mAh), ricarica a 27 Watt (circa 55% in 30 minuti), ricarica wireless Qi fino a 21 W Dimensioni : 152,8 x 72 x 8,5 mm

: 152,8 x 72 x 8,5 mm Peso : 198 grammi

: 198 grammi OS: Android 14 al lancio

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro XL Schermo : 6,8' OLED (LTPO) QHD+ Super Actua (1.344 x 2.992 pixel, 486ppi, 20:9), refresh 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (di picco)

: 6,8' OLED (LTPO) QHD+ Super Actua (1.344 x 2.992 pixel, 486ppi, 20:9), refresh 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, fino a 2000 nit (HDR) e 3000 nit (di picco) CPU : Google Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2

: Google Tensor G4 con chip di sicurezza Titan M2 RAM : 16 GB LPDDR5X

: 16 GB LPDDR5X Archiviazione : 128 / 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 128 / 256 GB / 512 GB / 1 TB Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1,68, FOV 82°, dimensioni sensore 1/1,31'', OIS, EIS Ultra grandangolo : 48 megapixel con autofocus, dimensione sensore 1/2,55", f/1,7, FOV 123°, OIS, EIS, sensore LDAF Zoom 5x: 48 megapixel con autofocus, dimensione sensore 1/2,55", f/2,8, FOV 22°, OIS, EIS, sensore LDAF, zoom ottico fino a 30x

: Fotocamera frontale : 42 megapixel, f/2,2, messa a fuoco automatica, FOV 103°

: 42 megapixel, f/2,2, messa a fuoco automatica, FOV 103° Connettività : dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB-C 3.2, ultra wideband

: dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G sub-6, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Google Cast, GNSS dual band, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, USB-C 3.2, ultra wideband Certificazione : IP68

: IP68 Sensore temperatura

Batteria : 4.942 mAh (tipica 5.060 mAh), ricarica a 37 Watt (circa 70% in 30 minuti), ricarica wireless Qi fino a 23 W

: 4.942 mAh (tipica 5.060 mAh), ricarica a 37 Watt (circa 70% in 30 minuti), ricarica wireless Qi fino a 23 W Dimensioni : 162,8 x 76,6 x 8,5 mm

: 162,8 x 76,6 x 8,5 mm Peso : 221 grammi

: 221 grammi OS: Android 14 al lancio I nuovi Pixel 9 migliorano la precedente generazione di Pixel in diversi aspetti, mentre per altri non cambia molto. Si parte ovviamente dal design e dal modello in più, un Pixel Pro dalle dimensioni di un Pixel standard. Il chip passa alla generazione Tensor 4, progettato per supportare l'IA di Google, e anche il quantitativo di RAM, necessaria per le funzioni IA sul dispositivo, aumenta. Pixel 9 parte da 12 GB, mentre i modelli Pro ora sono dotati di ben 16 GB di RAM. Come per la precedente generazione, è confermato il sensore di temperatura nei modelli Pro, così come il supporto all'ultra wideband. Le batterie, se possibile, diminuiscono leggermente rispetto alla serie 8, nondimeno Google dichiara che Pixel 9 offre circa il 20% in più di autonomia della batteria in uso attivo con display acceso, quando paragonato al Pixel 8. La velocità di ricarica aumenta leggermente per il modello XL, passando da 30 W a 37 W.

Pixel 9

Dal punto di vista fotografico, abbiamo un deciso miglioramento per quanto riguarda la fotocamera frontale dei modelli Pro, mentre il modello standard riceve la stessa fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel dei modelli Pro. C'è una grande novità dal punto di vista della connettività: il nuovo SOS satellitare, che sfrutta la connettività satellitare come avviene per gli iPhone. Il servizio Satellite SOS sarà disponibile negli Stati Uniti sui dispositivi Pixel 9, gratuitamente per i primi due anni. Non si hanno date su un suo rilascio in altre parti del mondo. Infine, visto il lancio anticipato in agosto, i telefoni arriveranno sul mercato con Android 14 e riceveranno, stando alle dichiarazioni di Google, "aggiornamenti per 7 anni dalla data di introduzione del dispositivo sul Google Store negli Stati Uniti". Quindi verranno aggiornati fino ad agosto 2031.

Le novità dei Pixel 9

Sono tanti i motivi per apprezzare i nuovi Pixel 9: scopriamo quali. Un nuovo Pixel La prima e più appariscente novità è il nuovo Pixel 9 Pro. Dalle dimensioni di un Pixel 9 ma con praticamente le stesse caratteristiche di un Pixel 9 Pro XL, il telefono è destinato a entrare in diretta competizione con iPhone 16 Pro. Il telefono condivide con Pixel 9 Pro XL la stessa fotocamera frontale da 42 megapixel, la fotocamera zoom 5x e 16 GB di RAM, mentre quest'ultimo è dotato di una ricarica più rapida. Per la prima volta, gli utenti Pixel potranno scegliere quindi tra due Pro, entrambi con schermo Super Actua: uno da 6,3 pollici e uno da 6,8 pollici.

Pixel 9 Pro

Nuovo design La nuova serie Pixel 9 ricevono un nuovo design: il blocco fotocamere che si fonde con la cornice laterale fa spazio a un'isola elegante, mentre i bordi ora diventano piatti. Dietro e davanti abbiamo un rivestimento in Gorilla Glass Victus 2, e se i Pixel 9 Pro sono dotati di finitura setosa in vetro opaco sul retro, Pixel 9 presenta un rivestimento lucido che crea un contrasto con le finiture in metallo satinato dei bordi e della fotocamera. Google promette che il nuovo design non ha una rilevanza solo estetica: i Pixel 9 sono due volte più resistenti rispetto ai Pixel 8. Nuovi schermi Quest'anno tutti i Pixel hanno visto un aumento di 0,1 pollici nella diagonale dello schermo, ma la novità più interessante riguarda la luminosità, che arriva a ben 3.000 nit di picco nei modelli Pro e 2.700 nel Pixel 9. Nuove fotocamere e modalità di scatto Le fotocamere restano fondamentalmente le stesse, ma con due differenze sostanziali. Pixel 9 riceve una fotocamera ultra grandangolare da 48 megapixel, la stessa dei fratelli Pro, che invece ottengono una fotocamera frontale da ben 42 megapixel, dai 10,5 megapixel della serie 8. La stessa fotocamera ultra grandangolare diventa leggermente più luminosa su tutti i dispositivi, passando da un'apertura di f/1,95 a una di f/1,7, il che dovrebbe aiutare nelle condizioni di scarsa illuminazione. Google rileva poi una serie di miglioramenti sui modelli Pro, definendo "la fotocamera Pixel migliore di sempre". Lo zoom consente di passare da zoom di qualità ottica da 0,5x, 1x, 2x, 5x e 10x, mentre il Super Res Zoom consente di arrivare a 30x. La funzionalità Video Notturno è migliorata, e ora è disponibile anche Video Boost, che può portare i video fino alla risoluzione massima di 8K, la qualità migliore di sempre su Pixel. Per quanto riguarda le funzioni, oltre agli strumenti già noti come Magic Editor per correggere automaticamente l'inquadratura delle foto e Scatto Migliore, per la prima volta si possono scattare foto in cui si siete anche voi grazie alla funzionalità Aggiungimi. Lanciata in anteprima con Pixel 9, la funzione consente di scattare una foto con il gruppo e poi un'altra con chi l'ha scattata: Pixel unirà magicamente le due foto.

Funzioni IA

I nuovi Pixel 9 sono dotati del modello Gemini Nano integrato, che consente di utilizzare il chatbot IA di Google direttamente sul dispositivo, mentre acquistando i Pixel 9 Pro si ottiene il piano Google One AI Premium, che include Gemini Advanced e 2 TB di Google One, per un anno gratis. Questo piano consente anche di usare Gemini direttamente nei servizi Google, come Documenti o Gmail, per riassumere i messaggi non letti e altro. Con Gemini integrato, è possibile premere e tenere premuto il tasto di accensione per ricevere suggerimenti o informazioni, anche dai servizi Google, o scattare una foto e ricevere informazioni a riguardo. Pixel Studio Pixel Studio, è un generatore di immagini definito "primo del suo genere" e alimentato combinando un modello di diffusione eseguito sul dispositivo con il Tensor G4 e il modello di testo in immagine Imagen 3 nel cloud. Lo strumento consente di creare immagini da testo, e la sua interfaccia offre suggerimenti rapidi, cambi di stile ed editing.

Screenshot Screenshot è un'app esclusiva per Pixel 9 che permette di salvare uno screenshot e l'IA di Google estrarrà le informazioni al suo interno, rendendole ricercabili. Per esempio se si salva lo screenshot di un prodotto su Chrome, come un aspirapolvere, poi si apre Screenshot e si cerca aspirapolvere: l'app riproporrà l'immagine, con tanto di link a dove l'utente ha trovato ogni cosa e un riepilogo con le informazioni rilevanti su ciò che si stanno visualizzando. Purtroppo Screenshot non è disponibile in Italia o in italiano.

Meteo L'app Meteo di Pixel è progettata in modo da offrire previsioni meteorologiche estremamente accurate, e grazie a Gemini Nano genererà un report meteorologico personalizzato con l'IA per darvi un'idea del meteo della giornata.

App fotocamera Di Aggiungimi abbiamo già parlato. Nei Pixel è poi stata rinnovata la funzione Panorama, che ora cattura ogni dettaglio, persino in condizioni di scarsa luminosità e offre "la miglior qualità di sempre" per panoramiche in ambienti poco illuminati su uno smartphone. Anche Magic Editor si arricchisce di nuove funzionalità di editing, mentre Inquadratura automatica vi aiuta a migliorare la composizione di una foto. Con Ricrea potete semplicemente digitare cosa volete vedere, ad esempio aggiungere fiori di campo a un prato, per dare vita alle vostre idee. Video Boost, disponibile su tutti i modelli Pro, è stato migliorato, ed elabora i Video Notturni il doppio più velocemente una volta caricati. Per Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, potete sfruttare il teleobiettivo da 48MP con zoom 5x per registrare video ad alta risoluzione fino a 20x grazie a Video Zoom ad Alta Definizione. Chiamata Nitida e Note di Chiamata Chiamata Nitida migliora ulteriormente la qualità audio, mentre la nuova funzione Note di Chiamata vi invia un riepilogo privato e la trascrizione completa della chiamata poco dopo aver riagganciato. Lo strumento, non disponibile ovunque, funziona su chiamate di almeno 30 secondi, completamente sul dispositivo e tutti i partecipanti alla chiamata verranno avvisati se avete attivato la funzione. Gemini Live Annunciato al Google I/O 2024, Gemini Live permette di avere una conversazione fluida con Gemini, direttamente dal telefono o dai Pixel Buds. Purtroppo la funzione verrà lanciata solo in inglese, e nei prossimi mesi dovrebbe estendersi a più lingue.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Pixel sono disponibili da oggi in preordine su Google Store, Amazon, MediaWorld e Unieuro. Ecco i prezzi, che aumentano di 100 euro rispetto ai modelli dell'anno scorso, Pixel 8 e Pixel 8 Pro: Pixel 9 : 899 euro nei colori Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha, Rosa peonia

: 899 euro nei colori Nero ossidiana, Grigio creta, Verde matcha, Rosa peonia Pixel 9 Pro : 1099 euro nei colori Nero ossidiana, Grigio creta, Grigio verde, Rosa quarzo

: 1099 euro nei colori Nero ossidiana, Grigio creta, Grigio verde, Rosa quarzo Pixel 9 Pro XL: 1199 euro nei colori Nero ossidiana, Grigio creta, Grigio verde, Rosa quarzo Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL saranno poi disponibili per l'acquisto a partire dal 22 agosto presso Google Store, Amazon, MediaWorld, Unieuro e Vodafone, mentre Pixel 9 Pro sarà disponibile più avanti, a partire da settembre presso tutti i partner e Google Store. Quest'anno, otre alla partnership con Unieuro, Vodafone e Amazon, Google ha collaborato anche con Mediaworld per raggiungere il maggior numero possibile di utenti. Stando a quanto riportato i dispositivi saranno presenti in tutti i punti vendita sul territorio italiano, oltre che online. Per promuovere il lancio dei nuovi Pixel, Google ha organizzato il Google Pixel Roadshow "Scopri la Magia", che partirà il 22 agosto e si concluderà l'8 settembre. Ecco le tappe: Polignano a Mare in Piazza Aldo Moro (22, 23 agosto)

Napoli presso Lungomare Caracciolo (25, 26 agosto)

Rimini in Piazzale Kennedy (28, 29 agosto)

Bologna in Piazza 20 settembre (31 agosto, 1 settembre)

Genova al Porto Antico (4 settembre)

Milano in Piazza Gae Aulenti (7, 8 settembre). A bordo di un truck appositamente progettato, i visitatori potranno immergersi nel mondo Pixel, scoprendo da vicino i nuovi smartphone e le loro funzionalità. Sarà possibile testare in prima persona l'assistente virtuale Gemini, sperimentare le potenzialità di Magic Editor per modificare le foto con l'aiuto dell'AI generativa, trovare i prodotti preferiti con Cerchia e Cerca, fino a scoprire le funzioni tipo Traduzione dal vivo.

