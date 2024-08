I prezzi di vendita dei nuovi Pixel 9 e le possibili promozioni

Secondo "Dealabs", fino al 5 settembre gli acquirenti potrebbero beneficiare di un programma di permuta che prevede 150 euro per Google Pixel 9 e 200 euro per Pixel 9 Pro e Pro XL. A tutto ciò, si aggiungono 3 mesi di abbonamento a YouTube Premium e 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium.

Per tutti gli acquisti effettuati prima di dicembre 2024, gli utenti riceveranno 6 mesi di abbonamento gratis a Google One Premium, incluso 2 TB di spazio di archiviazione (per Pixel 9) oppure 12 mesi di abbomaneto a Google One AI Premium (Pixel 9 Pro e Pro XL).

Le offerte non dovrebbero finire qui. Difatti, chi acquisterà un modello da 256 GB di memoria otterrà uno sconto di 100 euro: in pratica, lo acquisterà allo stesso prezzo previsto per il modello da 128 GB.

I prezzi di vendita dei nuovi Pixel 9, dunque, dovrebbero essere i seguenti (a cui andranno applicati gli sconti di cui sopra):