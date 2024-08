Oggi è stato il giorno dei Pixel 9 e non solo. In questa calda estate l'azienda ha deciso di riscaldare ancora il mercato lanciando i suoi nuovi Pixel 9 (questa volta in tre varianti), il suo smartwatch Pixel Watch 3 e le nuove Pixel Buds 2 Pro. Oltre a questo l'azienda ha anche annunciato il suo piano per far diventare Gemini il cuore AI di Android. Un piano molto ambizioso e che trova primo terreno fertile in questi nuovi smartphone, incluso questo Pixel 9 Pro Fold di cui parliamo in questo articolo.

Questo per molti potrebbe essere lo smartphone pieghevole dei desideri, perché include una piattaforma software scattante, aggiornata e ricca di funzionalità al fascino dello smartphone pieghevole, andando tra l'altro a proporre un formato per molti più appetibile, rispetto a quello del ben più popolare Galaxy Z Fold 6 di Samsung.