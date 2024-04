Google cambia strategia sui pieghevoli: il prossimo si chiamerà Pixel 9 Pro Fold

Procedendo con ordine, entro la fine del 2024 potrebbero debuttare Pixel 9 (nome in codice "tokay"), Pixel 9 Pro ("caimano), Pixel 9 Pro XL ("komodo") ed il Pixel 9 Pro Fold ("cometa"). Quest'ultimo pieghevole, dunque, rappresenterebbe una vera e propria novità per la serie. Il cambio di denominazione, infatti, pare suggerire una diversa strategia da parte di Google ed un possibile nuovo posizionamento sul mercato del suo pieghevole.

L'inclusione di un dispositivo pieghevole nella linea principale di Pixel, dunque, rappresenta certamente un cambio di direzione per Google, che si distinguerebbe dagli altri produttori, come Samsung, che per i loro pieghevoli hanno creato delle linee separate. Se questa indiscrezione venisse confermata, si può ipotizzare che la volontà della società sia quella di considerare i pieghevoli come parte integrante della propria offerta e non come dispositivi dedicati ad un pubblico di nicchia.

Per quanto riguarda la data del lancio, non si sa ancora se Pixel 9 Pro Fold debutterà insieme agli altri smartphone della serie Pixel 9 (in questo caso in autunno). Occorrerà attendere in tal senso, ma pare evidente che Google stia lavorando ad un drastico cambio di strategia relativamente ai suoi pieghevoli.