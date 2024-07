Google Pixel 9, un altro video lo mostra ancora in un rosa molto acceso

Tuttavia, nelle scorse ore è apparso su TikTok un'altra breve clip con protagonista ancora una volta il Pixel 9 nella tonalità Peony . In questo filmato si può ben osservare il posteriore del dispositivo nonché il suo profilo e l'anteriore (con il display acceso). Si può notare che il pannello posteriore è realizzato in vetro ed appare completamente piatto (come i predecessori).

Passando alle cornici, sembrano quasi identiche a quelle che hanno caratterizzato i Pixel 8. Sul software, invece, sembra che non ci siano grosse novità e non si sa se sul dispositivo inquadrato sia eseguito Android 14 oppure Android 15. Altre informazioni, almeno per il momento, non sono disponibili.

In ogni caso, Pixel 9 dovrebbe arrivare in quattro colori:

Jade (tonalità di verde)

Obsidian (tonalità di viola)

Peony (tonalità di rosa)

Porcelain (tonalità di bianco / giallo).

Per quanto riguarda la scheda tecnica, ormai si sa già quasi tutto. Il nuovo smartphone di Google, infatti, potrà contare sul nuovo processore Tensor G4, su un display da 6,2" Dynamic Amoled, 12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Sul comparto fotografico, invece, ancora qualche dubbio. Sembra certa la presenza di un sensore anteriore da 12 MP, mentre sul posteriore spazio a due sensori non ancora ufficializzati. Il software, ovviamente, sarà all'insegna del nuovo Android 15.