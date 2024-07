I Pixel 9 supporteranno la connessione satellitare: con Android 15 arriverà Pixel Satellite SOS

La connettività satellitare sugli smartphone ha debuttato sulla serie iPhone 14. In tal senso, Google ha registrato qualche ritardo a cui, però, sta rimediando. Il supporto a tale funzione, infatti, è previsto con Android 15. In particolare, la nuova serie Pixel 9 beneficerà della funzionalità Pixel Satellite SOS.

Pixel Satellite SOS avvistato nell’ultima beta di Android 15

Nella beta 4 di Android 15 lo staff di Android Authority ha individuato delle stringhe di codice che fanno riferimento diretto alla funzione di connettività satellitare. La funzione, come confermato da queste stringe, dovrebbe chiamarsi Pixel Satellite SOS e probabilmente sarà gratuita per i primi due anni.

Se questa notizia venisse confermata, significherebbe che Google ha seguito l'esempio di Apple, la quale fornisce gratis la connettività satellitare per due anni dall'attivazione di un iPhone 14/15.

Approfondendo le stringhe del codice, si può leggere che i Pixel verranno aggiornati al fine di supportare la comunicazione satellitare. Dando per scontato che i dispositivi della serie Pixel 9 supporteranno da subito la funzione, si può ipotizzare che la stessa verrà rilasciata anche sugli smartphone precedenti.

Tuttavia, quest'ultimi potrebbero non possedere l'hardware necessario per far funzionare il tutto al meglio. Insomma, su questo punto occorrerà attendere una comunicazione ufficiale (un'altra ipotesi è che i Pixel 9 riceveranno la funzione in un secondo momento tramite aggiornamento).

Intanto, sui Pixel 9 circolano sempre più indiscrezioni. Le ultime hanno consentito di fare luce sul comparto fotografico, che potrebbe rappresentare un importante passo in avanti rispetto alla precedente generazione. Difatti, sembrerebbe che Google implementerà un nuovo sensore grandangolare, un nuovo telephoto ed una nuova fotocamera frontale (il sensore principale sarà lo stesso già visto sulla serie Pixel 8).