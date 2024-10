Google finalmente l'ha capito: Pixel 9a dovrebbe arrivare prima del solito (ma non abbastanza)

Coloro che sono appassionati ai dispositivi Pixel di Google, ma che non vogliono spendere cifre che si avvicinano ai 1.000 euro (ecco dove trovare i migliori smartphone sotto i 400 euro), saranno in attesa del prossimo medio-gamma della casa. Per Pixel 9a arrivano buone notizie, sarebbe infatti stato confermato il lancio a marzo 2025. Nelle ultime settimane abbiamo appreso diversi dettagli sul nuovo Pixel 9a, tra i quali era trapelato un possibile lancio anticipato rispetto alle solite tempistiche di Google. Ora proprio questo aspetto sarebbe stato confermato.

Quando arriva Pixel 9a sul mercato

Di Pixel 9a abbiamo parlato già in diverse occasioni. Nelle ultime settimane infatti abbiamo appreso diversi dettagli che riguardano le sue potenziali specifiche tecniche, e abbiamo visto anche come dovrebbe essere il suo design. Ora apprendiamo cosa aspettarci dal suo periodo di lancio sul mercato. Secondo quanto riferito da Android Headlines, Pixel 9a dovrebbe essere presentato ufficialmente a marzo 2025. Un lancio sicuramente anticipato rispetto alle solite tempistiche di casa Google. BigG infatti ha sempre presentato i suoi dispositivi di fascia media, quelli per i quali il nome si conclude con la "a", in corrispondenza dell'annuale Google I/O che storicamente si tiene a maggio. Con Pixel 9a invece sembra essere tutto anticipato. Questo sarebbe anche coerente con quanto ci ha fatto vedere Google con il lancio della serie Pixel 9, arrivata in anticipo quest'anno. Ci aspettiamo quindi che queste diventeranno le nuove tempistiche di lancio per i prodotti Google, con i medio-gamma previsti a marzo e i top di gamma previsti verso agosto di ogni anno.

Dunque Pixel 9a dovrebbe essere svelato ufficialmente a marzo 2025, e la sua disponibilità sul mercato dovrebbe concretizzarsi proprio entro marzo del prossimo anno. Sappiamo che le colorazioni disponibili saranno ben quattro: Porcelain, Obsidian, Peony e Iris. Vi ricordiamo che Pixel 9a dovrebbe arrivare sul mercato con lo stesso processore della serie Pixel 9, un comparto fotografico composto da due sensori, e un design, soprattutto per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore, leggermente più minimale rispetto a quanto visto su Pixel 8a e Pixel 9. L'unico dettaglio sul quale ancora non abbiamo avuto anticipazioni è uno dei più interessanti, parliamo chiaramente del prezzo di lancio. Non ci aspettiamo grosse variazioni rispetto a Pixel 8a, altrimenti anche il suo appeal ne perderebbe. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più su questo aspetto.

