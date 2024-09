Come Pixel 9, anche Pixel 9a monterà il Tensor G4: attenzione, però, alle differenze

La serie A di Google Pixel , passo dopo passo, ha conquistato diversi utenti, soprattutto grazie ad un rapporto qualità-prezzo abbastanza ottimale. In tal senso, l'ultimo Pixel 8a presenta una scheda tecnica ed un'esperienza d'uso da fare quasi invidia a dispositivi più costosi (anche perché condivide diverse specifiche con Pixel 8). L'auspicio è che il futuro Pixel 9a possa proseguire su questa strada: a riguardo, su Android Authority sono state riportate alcune indiscrezioni che potrebbero far sollevare qualche critica.

Google Pixel 9a: stesso processore di Pixel 9 ma con qualche differenza

Il nuovo Pixel 9a verrà equipaggiato con Tensor G4, lo stesso processore montato sulla serie Google Pixel 9. Tuttavia, ci sarà qualche differenza. Ad esempio, il chip montato sullo smartphone più economico vedrà un assemblaggio dei semiconduttori di tipologia IPoP (un processo più economico), mentre quello installato a bordo dei "fratelli maggiori" gode dell'assemblaggio di tipologia FOPLP.

Per chi non conoscesse la differenza tra i due processi, i chip realizzati con la prima tecnica sono più spessi e più grandi rispetto agli altri, nonché più caldi (in ogni caso non dovrebbero esserci grosse differenze in termini di performance).

Nota ancora più dolente, Pixel 9a dovrebbe avere al suo interno il vecchio modem Exynos 5300 (già visto su Pixel 8a) e non il nuovo Exynos 5400, caratterizzato da un sistema di raffreddamento più efficiente.

Infine, si parla di un design piuttosto rivisitato rispetto al passato, con il nuovo modello che dovrebbe presentarsi abbastanza diverso rispetto ai predecessori. Ovviamente anche su questo punto occorre prendere tutto con le pinze visto che si tratta di indiscrezioni e nulla più.