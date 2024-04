I Pixel ricevono Android 15 Beta 1.2: altri bug risolti

Il nuovo aggiornamento consiste nella Beta 1.2 di Android 15 , un nuovo update intermedio che segue l'aggiornamento rilasciato qualche giorno fa con la Beta 1.1 . Anche in questo caso, l'aggiornamento ha l'obiettivo di sistemare diversi bug a livello di sistema introdotti con la prima beta pubblica.

Google sta pian piano affinando Android 15 , la nuova versione del robottino verde che vedremo in veste di stabile non prima del prossimo autunno, ma che i Pixel già possono conoscere con le prime beta pubbliche. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento .

Insomma, anche in questo troviamo una lista di bugfix che probabilmente miglioreranno l'esperienza utente quotidiana di coloro che hanno installato Android 15 sul proprio Pixel.

Tuttavia, dopo aver installato la Beta 1.1 sul nostro Pixel 7 ci siamo accorti che l'app Fotocamera presenta un bug nello scatto con la modalità Ritratto, per il quale l'app crasha e la foto non viene renderizzata a dovere. Staremo a vedere se è stato risolto con questo aggiornamento o se dovremo attendere un aggiornamento dell'app Google Fotocamera.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. L'aggiornamento arriverà a tutti coloro che hanno aderito e installato la Beta 1.1 di Android 15. Vi ricordiamo, a questo proposito, la nostra guida su come entrare nel programma beta di Android.

Vi ricordiamo che i Pixel compatibili con la beta di Android 15, e quindi con questo aggiornamento, sono Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Qui sotto trovate i link di download dei file OTA e delle factory image per installare questo aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare i Pixel con file OTA, o tramite factory image):