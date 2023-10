Google Camera cambia nome, dopo anni di onorato servizio

La Google Camera , da diversi anni, è un'esclusiva degli smartphone Pixel e per evidenziare meglio questo aspetto, recentemente, l'app è stata rinominata sul Play Store. Difatti, adesso si chiama Pixel Camera , ma non solo. Google ha provveduto anche ad aggiornare la descrizione: "Non perdere mai un momento con la fotocamera Pixel completamente riprogettata e scatta foto e video fantastici utilizzando funzionalità come Ritratto, Visione notturna, Time Lapse e Sfocatura cinematografica".

Per quanto riguarda i requisiti da rispettare per utilizzare Pixel Camera, Google è piuttosto chiara: "L'ultima versione di Pixel Camera funziona solo su dispositivi Pixel con Android 14 e versioni successive. L'ultima versione di Pixel Camera per Wear OS funziona solo su dispositivi Wear OS 3 (e versioni successive) collegati a telefoni Pixel. Alcune funzionalità non sono disponibili su tutti i dispositivi". In particolare, la versione 9.0 è l'ultima disponibile per Pixel Fold, Tablet e 7 Pro. Pixel 8 e 8 Pro, invece, utilizzano la versione 9.1 che, tra l'altro, in queste ore riceverà un aggiornamento della patch.