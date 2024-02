Pixel Fold 2 potrebbe non montare il chip Tensor G3: le novità sul pieghevole di Google

Il 2023 è stato un anno importante per gli smartphone pieghevoli soprattutto perché abbiamo visto modelli completamente nuovi, come ad esempio Pixel Fold di Google, equipaggiato con il processore Tensor G2. In tal senso, recentemente sono trapelate alcune indiscrezioni circa la seconda generazione del pieghevole firmato dal colosso di Mountain View.

In particolare, Pixel Fold 2 sarebbe stato testato internamente negli ultimi due mesi e sembrerebbe che sia stato equipaggiato addirittura con il Tensor G4 (nome in codice zumapro) e non con Tensor G3 (come è accaduto nei test precedenti). Dunque, se Google decidesse di cambiare la propria direzione sul chip, è probabile che possa modificare anche la data di uscita del dispositivo. In tal senso, è stato detto che Pixel Fold 2 si trovi all'inizio della fase di Engineering Validation Test (EVT), quindi è abbastanza improbabile che possa debuttare in tempo per il lancio all'I/O 2024 previsto nel mese di maggio.