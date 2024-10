Google annuncia i Pixel che ancora mancavano: quelli ricondizionati!

Quanto si risparmia con i Pixel ricondizionati

I modelli ricondizionati sono una consuetudine per diverse aziende, a partire da Apple (ecco come e dove comprare un iPhone ricondizionato ) che periodicamente rinnova i modelli di seconda mano che possono essere acquistati sul suo store ufficiale.

In termini di supporto e garanzia, Google promette un anno di garanzia post vendita e lo stesso supporto software di cui godono gli stessi modelli venduti come nuovi. Al momento Google menziona Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro, Pixel 6, e Pixel 6a tra quelli disponibili nel programma Refurbished. Non sappiamo se in futuro saranno disponibili anche i Pixel 8.

Arriviamo alla nota dolente: il programma Pixel Refurbished è attualmente disponibile esclusivamente per gli utenti statunitensi. Non sappiamo se e quando Google lo renderà disponibile anche per noi, ma ci auguriamo che essendo un'iniziativa del Google Store venga allargata nel prossimo futuro.