Sui Pixel sarà possibile identificare i numeri sconosciuti: l'ultima trovata di Google

Quasi tutti gli utenti, quotidianamente, ricevono chiamate da numeri sconosciuti. In tal senso, identificare questi numeri, e quindi sapere se magari sia utile rispondere o meno, è diventata un'attività fondamentale. Per questo motivo, Google sta sviluppando inedite tecnologie che vanno in questa direzione. L'ultimo strumento a riguardo è noto come Lookup e verrà implementato nell'app Telefono dei Pixel.

Questo strumento consentirà di identificare i numeri sconosciuti tramite una ricerca nelle varie app installate sul dispositivo. Ad una prima occhiata, sembra simile alla nota app Truecaller, tuttavia il funzionamento è molto diverso. Utilizzando Telefono di Pixel, gli utenti, quando si trovano davanti a un numero sconosciuto nella scheda Recenti, potranno sfruttare l'opzione "Cerca".