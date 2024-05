Assieme a Pixel 8a, Google porta ora in Italia anche Pixel Tablet, lo stesso dispositivo lanciato lo scorso anno e che abbiamo già recensito a suo tempo. Come il buon vino, Pixel Tablet è però invecchiato bene, perché continua a essere un tablet Android piuttosto unico nel suo genere, soprattutto se abbinato alla sua particolare base di ricarica. Peccato che tutto abbia un suo prezzo, come vedremo a breve.

Pixel tablet: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 10,95 pollici LCD, 2.560 x 1.600 pixel, 276 PPI, 16:10, luminosità di 500 nit, rivestimento antimacchia, supporto per stilo USI 2.0.

: 10,95 pollici LCD, 2.560 x 1.600 pixel, 276 PPI, 16:10, luminosità di 500 nit, rivestimento antimacchia, supporto per stilo USI 2.0. CPU : Google Tensor G2, coprocessore di sicurezza Titan M2

: Google Tensor G2, coprocessore di sicurezza Titan M2 RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 3.1

: 128 / 256 GB UFS 3.1 Fotocamera Anteriore e Posteriore : 8 megapixel, apertura ƒ/2.0, messa a fuoco fissa, campo visivo di 84°

: 8 megapixel, apertura ƒ/2.0, messa a fuoco fissa, campo visivo di 84° Connettività : Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, UWB

: Wi-Fi 6, Bluetooth v5.3, UWB Dimensioni : 258 x 169 x 8,1 mm

: 258 x 169 x 8,1 mm Peso : 493 grammi

: 493 grammi Batteria : 27 Wh, ricarica tramite base di ricarica o USB-C

: 27 Wh, ricarica tramite base di ricarica o USB-C OS: Android 14 con 5 anni di aggiornamenti di sicurezza Oltre a quanto riportato sopra, segnaliamo che l'autenticazione può avvenire tramite sensore di impronte digitali, mentre l'audio è affidato a 4 altoparlanti integrati, per non parlare di quello presente nella base. La dock infatti serve non solo a mantenere il tablet carico, ma ha anche degli altoparlanti con bassi quattro volte superiori a quelli del Pixel Tablet stesso, per amplificare ulteriormente sia la potenza che la resa sonora. Inoltre, quando collegato in modalità Hub, Pixel Tablet diventa un punto nevralgico di controllo della smart home, che può essere utilizzato anche a mani libere.

Al suo interno è inoltre inclusa l'app di Google TV, per avere un'esperienza simile a quella che avreste su smart TV, ed è anche il primo tablet con Chromecast integrato, in modo che sia facile trasmettere musica, video e altri contenuti da tutte le fonti compatibili. Grazie alla sua base insomma, il tablet di Google può essere utilizzato come controller per la domotica, come lettore musicale / multimediale, assistente vocale o cornice digitale. Un dispositivo sulla carta estremamente versatile, ma che nella nostra recensione non è riuscito a convincerci a pieno. Chissà che magari, con il passare del tempo, qualche iniziale difetto non sia stato limato.

Uscita e Prezzo