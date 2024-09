Ora è ufficiale: gli smartwatch Google Pixel di terza generazione (qui i migliori smartwatch ), così come le precedenti, beneficeranno soltanto di tre anni di aggiornamenti software. La conferma è arrivata direttamente dal colosso di Mountain View tramite il documento dedicato di supporto pubblicato sul sito ufficiale. Questa indicazione è valida sia per Pixel Watch 3 che per Pixel Watch 3 XL , i quali riceveranno update fino ad ottobre 2027.

Aggiornamenti per Pixel Watch 3: non si cambia

Google, dunque, ha deciso di non modificare la sua politica di aggiornamenti in ambito smartwatch. Difatti, anche Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2 hanno avuto diritto a tre anni di update. Una notizia non proprio positiva per gli utenti, i quali speravano in qualcosa in più, magari come avviene per gli smartphone Pixel (ben 7 anni di aggiornamenti garantiti).

Tuttavia, è opportuno chiarire che Google potrebbe decidere di rilasciare ulteriori aggiornamenti anche oltre il periodo dei tre anni. In passato, infatti, un'ipotesi del genere si è concretizzata, seppur non con una frequenza eccessiva.