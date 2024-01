Google potrebbe lanciare due versioni di Pixel Watch 3 con dimensioni diverse

La prima e la seconda generazione di Pixel Watch hanno ricevuto una critica comune: le dimensioni degli smartwatch, definite un pò piccole rispetto alla concorrenza. In particolare, il secondo modello non ha beneficiato di grosse novità nell'ambito del design: le dimensioni della cassa sono di 41 mm mentre lo spessore arriva a 12,3 mm. Dunque, se per alcuni utenti queste dimensioni contenute sono un plus, per altri rappresentano un limite.

Ad esempio, con maggiore a spazio a disposizione si sarebbe potuta implementare una batteria più generosa oppure altri sensori magari per offrire nuove funzionalità (oltre ad un display più grande). In tal senso, stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che Google abbia deciso di affrontare questa "criticità" lavorando su due varianti di Pixel Watch 3.