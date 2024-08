Google Pixel Watch 3 non è riparabile: arriva la conferma ufficiale

Google , recentemente, ha tolto i veli al nuovo smartwatch Pixel Watch 3 , che sul mercato debutterà in due taglie differenti : con cassa da 41 mm o da 45 mm. Le novità rispetto alla generazione precedente sono varie, anche se un particolare (che non è tanto un particolare) è lo stesso: non sarà riparabile.

Pixel Watch 3 non sarà riparabile: la conferma di Google

Google, interrogata sul punto da AndroidAuthority, ha confermato che lo smartwatch, in caso di guasto, non sarà riparabile. L'utente, infatti, in tal caso potrà soltanto contattare l'assistenza clienti della compagnia di Big G e verificare se sarà possibile effettuare la sostituzione.

Dunque, Pixel Watch 3 potrà essere esclusivamente sostituito (ovviamente se il danno in questione è coperto dalla garanzia). Insomma, Google su questo punto non ha preso una strada diversa rispetto al passato e questo potrebbe attirare qualche lamentela da parte degli utenti. Difatti, soprattutto in caso di uso prolungato negli anni, può capitare di dover sostituire componenti come la batteria: ebbene, nel caso di Pixel Watch 3 non sarà possibile.

Come abbiamo già detto in precedenza, la sostituzione avverrà soltanto se il danno è coperto dalla garanzia. In caso contrario, infatti, l'utente dovrà pagare per portare a termine l'operazione (che ovviamente richiede uno sforzo economico rispetto alla semplice riparazione). A riguardo, negli Stati Uniti è stato previsto il piano "Preferred Care", che al costo di 49 dollari permette di coprire i danni accidentali.