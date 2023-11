Google Pixel Watch: finalmente una notifica sullo smartphone vi avviserà al completamento della carica

Il Google Pixel Watch 2 è il primo smartwatch che l'azienda di Mountain View decide di portare ufficialmente nel mercato italiano . Nonostante il dispositivo offra un'esperienza di Wear OS a dir poco fulminea , non erano comunque presenti alcune funzioni decisamente basilari soprattutto per uno smartwatch top di gamma come questo. Infatti già dai primi di novembre era stato anticipato l'imminente arrivo di una di queste funzioni ed ora, per la gioia dell'utenza, finalmente ci siamo.

La notifica è comparsa con l'applicazione del Pixel Watch alla versione 2.1.0.576785526 ma attualmente Google non ha fatto annunci sull'aggiunta di questa funzionalità. Al momento la ricezione della notifica è attiva come impostazione predefinita e non sembra esserci modo per disattivarla, anche se probabilmente sarebbero in pochi a farlo.

Attualmente non ci sono informazioni su una possibile aggiunta anche sul Pixel Watch di prima generazione ma essendo una notifica che proviene comunque dall'applicazione e non dall'orologio, è lecito aspettarsi il supporto su entrambi i Watch.