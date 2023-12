Google cavalca l'onda IA: assistente esclusivo per i Pixel e, udite, udite, si parla anche di occhiali!

Google si sarà fatta cogliere di sorpresa dallo tsunami IA, ma dopo i tentennamenti di inizio 2023 è rientrata velocemente in carreggiata, prima presentando Bard, poi l'Assistente con Bard e infine il rivoluzionario modello Gemini, che verrà integrato proprio nel chatbot dell'azienda (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione di app per utilizzare l'IA).

Ora però la casa di Mountain View ha deciso di compiere il passo successivo, e secondo due rapporti di The Information starebbe lavorando non solo a un assistente IA esclusivo per i Pixel, chiamato appropriatamente "Pixie", ma sarebbe così sicura dei propri mezzi da riprendere un famoso progetto naufragato nel suo affollato cimitero: gli occhiali smart!

Partiamo dall'assistente. Secondo il sito, Pixie sarà un assistente IA alimentato proprio da Gemini, che potrebbe evolversi in una versione "molto più personalizzata dell'Assistente Google". Il servizio utilizzerà Gmail, Maps e altri "dati dei prodotti Google" sul telefono e svolgerà "compiti complessi e multimodali".

Tra gli esempi proposti, c'è la possibilità di scattare una foto a un prodotto e ottenere dall'assistente indicazioni sul negozio più vicino dove comprarlo.

Quindi Pixie potrebbe essere la prossima versione di Assistente con Bard, ma c'è un aspetto interessante. Mentre Assistente con Bard (AWB, Assistant with Bard) arriverà anche su altri telefoni (è stato visto sui Samsung e Google ha affermato che arriverà anche su iOS), Pixie sarà esclusivo dei Pixel.

Stando a The Information, l'assistente debutterà infatti con la serie Pixel 9 (un po' come il nuovo Assistente dei Pixel 4), e anche se non si hanno indicazioni se arriverà sui dispositivi precedenti, sappiamo, che Google vuole portare queste funzionalità di intelligenza artificiale "ai suoi telefoni e dispositivi di fascia bassa come il suo orologio".

MA questa non è l'unica novità. Il sito ha anche svelato una clamorosa anticipazione, ovvero che la GrandeG starebbe lavorando a un paio di occhiali in grado di riconoscere grazie all'IA gli oggetti che un utente sta guardando.

Esatto, avete letto bene. Dopo il disastro dei Google Glass e l'annuncio che Google AR avrebbe collaborato con Samsung per un dispositivo indossabile del gigante coreano, internamente si starebbe discutendo di un nuovo indossabile in grado di consigliare "come usare un oggetto, risolvere un problema di matematica o suonare uno strumento musicale".

Questi nuovi "Google Glass" (abbiamo paura a nominarli, quindi chiamiamoli semplicemente occhiali Google) saranno quindi dotati di fotocamera, mentre per l'output potrebbero utilizzare la voce o uno schermo. Al momento non sappiamo però se questi occhiali siano già in fase di sviluppo, quindi tutto è ancora possibile. Certo, già il fatto che a Mountain View si abbia l'ardire di parlare di occhiali la dice lunga sulle ambizioni dell'azienda legate all'IA.