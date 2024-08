Installare manualmente le app su Android è ora un po' più difficile: ecco cos'è cambiato

Cos'è cambiato per il sideload delle app

Questo avviene grazie all'AAB, che contiene solo le risorse necessarie al funzionamento di un'app. Finora però Google Play consentiva la creazione di pacchetti APK completi (i fat APK), che consentivano di condividere gli aggiornamenti con altri utenti, caricandoli per esempio su piattaforme di terze parti come APKMirror.

Questo comporta che se si scarica un file APK si scaricano anche diversi contenuti che non si utilizzeranno mai , e infatti Google Play riconosce le caratteristiche del vostro dispositivo e non scarica i pacchetti completi, ma solo le porzioni di cui avete bisogno.

La GrandeG è conscia di questo problema, e sa che si potrebbero finire di creare centinaia di versioni diverse. Per questo molti sviluppatori non lo fanno e mettono tutto in un file singolo, definito dalla stessa Google "fat APK".

Chiariamolo subito: Google non sta rendendo più difficile il sideload delle app per gli utenti per "chiudere" Android. La procedura è sempre possibile, semplicemente la GrandeG ha applicato una funzione annunciata nel 2018 e che molti pensavano fosse ormai stata dimenticata.

FYI since people email @APKMirror about this several times a day... looks like Google stopped generating fat APKs for many apps entirely all of a sudden, and only bundles will be available from now on. To my knowledge, there's nothing we can do about it. https://t.co/OrcKXDA7Kc

Come ha affermato ieri Russakovskii, "Google ha smesso di generare fat APK per molte app all'improvviso, e d'ora in poi saranno disponibili solo i bundle".

Cosa bisogna fare ora

Quindi cosa cambia per gli utenti finali? Per chi installa le app da Google Play, niente, mentre chi installa le app manualmente potrebbe non trovare un file APK per la sua app preferita e in caso veda un'app in formato .apkm potrebbe dover compiere un passaggio in più.

Questo richiede l'installazione di un'app che gestisca i pacchetti, come APKMirror Installer o Split APKs Installer. In alternativa, bisogna passare ai comandi ADB, per effettuare il sideload da riga di comando (ecco come installare ADB su Mac o Windows).

Ribadiamo: su APKMirror potreste trovare ancora file APK normali, ma in caso vediate un file .apkm dovrete utilizzare uno strumento in più e non basterà più toccare il file scaricato per installarlo.

Come spiega Google, infatti, "le installazioni parziali di app non installate utilizzando il Google Play Store e mancano di uno o più APK divisi richiesti, falliscono su tutti i dispositivi e i dispositivi certificati Google che eseguono Android 10 (livello API 29) o superiore".