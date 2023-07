Google Play Games su PC si aggiorna: nuovi giochi e personalizzazioni

Su Google Play Games arrivano nuovi giochi. I nuovi titoli elencati da Google sono Cookie Run: Kingdom, Eversoul, Summoners War, Homescapes, Evony: The King's Return, Call of Dragons e Arknights. In alcune regioni asiatiche arriva anche il gioco Free Fire MAX. Questo dovrebbe poi arrivare anche negli altri paesi nelle prossime settimane.

Google Play Games si espande sempre di più. Google ha annunciato di aver esteso la sua disponibilità ufficiale in paesi europei e dell'America Latina. Sappiamo che in Italia è già disponibile, se siete curiosi di conoscere tutti i paesi in cui è disponibile allora potete consultare il sito di supporto.

Ora potete accedere a Google Play Games con lo stesso account da più PC .

. Arriva la possibilità di personalizzare i comandi e le scorciatoie da tastiera per giocare ai titoli di Play Games.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è in fase di distribuzione automatica via server in tutti i paesi in cui il servizio è supportato ufficialmente, Italia compresa.

Vi ricordiamo che per accedere e giocare con Google Play Games sarà necessario aderire alla beta tramite questo indirizzo.