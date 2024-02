Play Libri si unisce alla famiglia del Material You, alla buonora!

Gli screenshot che trovate in galleria mostrano come appare l'app di Play Libri dopo aver ricevuto l'aggiornamento che introduce il Material You.

Google Play Libri è una delle ultime app di Google a ricevere il Material You . Parliamo della nuova interfaccia grafica che abbiamo visto arrivare, ormai da qualche anno, sia sulle ultime versioni di Android che nelle app principali di Google.

La barra di ricerca superiore è stata aggiornata, per renderla coerente con il Material You, e ora appare assolutamente simile alle barre di ricerca che troviamo nelle altre app di Google, come il Play Store. Anche l'indicatore di posizione nella barra di navigazione inferiore è stato aggiornato.

La sezione Libreria ora propone degli indicatori dei filtri aggiornati, che propongono un profilo rettangolare con i bordi arrotondati. Lo sfondo della lista dei contenuti non è coerente con quello della barra superiore, e non è chiaro se sia qualcosa di voluto oppure se manca un ulteriore aggiornamento per uniformarlo.

Un aggiornamento simile dell'interfaccia lo troviamo anche per le sezioni Lista desideri e Shop. Attualmente vediamo che l'intera app usa l'accento cromatico in blu, indipendentemente da quello di sistema.

Le novità che abbiamo appena visto sono in fase di distribuzione con l'ultima versione dell'app Play Libri su Android, corrispondente alla versione 2024.2.9.0, in fase di rollout attraverso il Play Store. Qui sotto trovate il pulsante per controllare se avete ricevuto l'aggiornamento.

Scarica da Play Store