Google Play Protect è il sistema di sicurezza integrato nel Play Store Android, che controlla regolarmente le app installate sul telefono per verificare che queste non abbiano comportamenti dannosi. Questa sorta di antivirus esegue ormai da tempo un controllo sulle app del Play Store prima che vengano scaricate, e verifica anche l'eventuale presenza di app dannose già installate sul dispositivo, confrontandole con un database noto di applicazioni a rischio.

Ciò significa che a oggi questo sistema non previene del tutto l'installazione di applicazioni pericolose, quindi potrebbe non essere sufficientemente tempestivo nell'evitare un'infezione. Per fortuna però le cose stanno per cambiare.

Play Protect è adesso in grado di effettuare scansioni in tempo reale, anche di app che non siano state esaminate in precedenza. Proprio nel caso in cui voleste installare un'app "sconosciuta", Play Protect raccomanda una scansione real-time. L'analisi estrae alcuni dati dal codice dalle app, li invia ai server di Play Protect per una valutazione, e poi l'utente viene informato sulla sicurezza o meno dell'applicazione in questione.

In questo modo la protezione è massima, anche se con una scansione direttamente sul dispositivo la velocità sarebbe senz'altro maggiore e non ci sarebbe dipendenza dalla connessione. Questa in realtà già avviene, ma si basa su tecniche di machine learning e di confronto con app simili che non sono così raffinate come una scansione a livello di codice.

Questa importante modifica di sicurezza è già in distribuzione su tutti i dispositivi Android con Google Play Services, a partire dall'India, e arriverà in tutto il mondo nel corso dei prossimi mesi. Del resto è così che funziona la protezione in tempo reale degli antivirus, ed era solo naturale che la direzione di Play Protect fosse questa.