Dal Google Play Store rimosse alcune app Iliad: cosa sta succedendo

Notizie calde per i clienti Iliad Italia con smarthpone Android (in particolare quelli di rete mobile). Difatti, così come riportato da MondoMobileWeb, dal Google Play Store sono scomparse alcune applicazioni dedicate. Ci riferiamo a: Portabilità Seriale SIM, Mobile Config e l'app Segreteria Visiva Iliad. Scopriamo cosa è accaduto.

Quali sono le app Iliad scomparse dal Play Store

Da alcune ore sul Play Store di Google non è più possibile scaricare alcune app dedicate ai clienti di rete mobile di Iliad Italia. Tra queste, troviamo Portabilità Seriale SIM, che garantiva di effettuare la portabilità del proprio numero con maggiore semplicità tramite il recupero del codice ICCID della SIM; Mobile Config, che supportava gli utenti durante la configurazione dei parametri Internet/MMS.

Non è più possibile scaricare nemmeno l'app Segreteria Visiva Iliad: tornava utile per accedere ai messaggi vocali della segreteria (anche per l'archiviazione e per l'invio degli SMS).

Ad ora ancora non è chiaro se si tratta di un'indisponibilità provvisoria oppure si tratta di una decisione definitiva.

Difatti, almeno per il momento, ancora non è pervenuta una comunicazione ufficiale da parte dell'operatore. Infine, occorre chiarire che le app in questione risultano ancora utilizzabili per chi le ha già installate sul proprio dispositivo.

Sempre sulle app Iliad, è doveroso ribadire che non esiste ancora un'app per gestire le offerte. A questo proposito, è opportuno prestare attenzione ad installare esclusivamente software che hanno come sviluppatore Iliad Italia S.p.A.