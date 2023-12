Il cimitero di Google si allarga ancora... Tra 4 mesi!

Google già lo aveva annunciato tempo fa, ma ora ha provveduto la data ufficiale in cui diremo "addio" a Google Podcasts: l'app verrà chiusa ad aprile 2024. Da questo mese, Podcasts smetterà di funzionare anche se gli utenti potranno trasferire i propri dati verso altre piattaforme, come ad esempio YouTube Music ed altre applicazioni.

Nello specifico, all'interno di Google Podcasts nelle prossime settimane sarà possibile vedere un banner che consentirà di esportare i vari abbonamenti verso altre app. Questa possibilità, tra l'altro, verrà garantita anche tramite uno strumento online (qui ulteriori dettagli). Inoltre, per quanto riguarda i podcast che non sono attualmente disponibili su YouTube, gli ascoltatori potranno aggiungerli direttamente alla propria libreria YouTube Music tramite il feed RSS del podcast. In tal senso, esiste anche la possibilità di esportare gli abbonamenti di Google Podcasts come file OPML se si desidera passare ad un'app di terze parti.