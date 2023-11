Google presenta le nuove Titan Key: nuova sfida alle minacce di sicurezza

Nell'ultimo anno abbiamo visto Google introdurre il concetto delle passkey su tutte le piattaforme principali, comprese PC e smartphone. Questo rientra nell'impegno di Google di azzerare la necessità delle password, andando quindi a eliminarle completamente. E per chi ha bisogno di qualcosa di ancor più sicuro delle passkey ci sono le Titan Key di Google.

Le chiavi di Google permettono infatti di accedere a qualsiasi servizio connesso al proprio account Google semplicemente inserendo la chiave nel PC dal quale si intende accedere, e poi inserendo un PIN impostato in fase di inizializzazione dal proprietario.

La nuova versione delle Titan Key di Google, come potete vedere anche dalle immagini in galleria, arriva con un design leggermente rivisto. Ci sono sempre due modelli, uno USB-A e uno USB-C. Rispetto alle generazioni precedenti troviamo una memoria più grande, la quale permetterà di memorizzare più di 250 passkey univoci.

Anche per le nuove Titan Key troviamo ovviamente il modulo NFC integrato. Questi dispositivi ovviamente hanno senso per proteggersi da attacchi al proprio account, come quelli di phishing. Proprio per questo, Google ha deciso di donare 100.000 delle nuove Titan Key a utenti che in tutto il mondo svolgono delle professioni ritenute a rischio in termini di sicurezza informatica, come addetti alle campagne elettorali, attivisti e giornalisti.

Le nuove Titan Key sono disponibili all'acquisto anche in Italia sullo store ufficiale Google. Per entrambi i modelli il prezzo di lancio corrisponde a 35 euro.