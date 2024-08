Addio distrazioni a scuola: Google presenta School Time

Google ha appena annunciato School Time, una funzionalità pensata per i genitori che gestiscono gli smartphone dei propri figli tramite Family Link .

Gli smartphone sono dei potenti strumenti che ci possono aiutare in tante attività quotidiane, nonché tenerci connessi con il mondo, ma possono anche rivelarsi una fonte di distrazione . E allora Google corre ai ripari e presenta School Time .

Addio alle distrazioni a scuola: come funziona School Time

La novità appena illustrata da Google in realtà era stata già presentata con Fitbit Ace LTE, una delle ultime smartband di casa Fitbit. School Time ha l'obiettivo di ridurre in maniera rilevante le distrazioni durante l'orario scolastico per i propri figli, e ora sarà disponibile su più dispositivi.

School Time arriva integrata in Family Link, la piattaforma di Google che permette ai genitori di sincronizzarsi con l'account dei propri figli minori, con la possibilità di monitorare ed eventualmente limitare la loro attività e le loro interazioni con lo smartphone.

Una volta attivata la funzione School Time, che è pensata per attivarsi automaticamente a livello giornaliero in specifiche fasce orarie, gli utenti minori non potranno usare il proprio smartphone, oppure potranno farlo accedendo soltanto a specifiche app selezionate dal genitore o dal tutore che gestisce l'account tramite Family Link.

La funzione School Time potrà essere attivata dai genitori anche al di fuori del canonico orario scolastico, in modo da permettere ai propri figli di prendersi una pausa dagli schermi e concentrarsi. Si tratta di una funzione a disposizione di coloro che gestiscono account di utenti minorenni. Per i maggiorenni che hanno lo stesso bisogno di concentrazione durante lo studio, Google sottolinea che è disponibile la funzione Focus su Android.

La novità School Time dovrebbe arrivare, come riferito da Google, per specifici modelli di smartphone e tablet Android, e per Galaxy Watch, gli smartwatch di casa Samsung.

Oltre a School Time, Google ha illustrato anche ulteriori strumenti a disposizione di coloro che gestiscono gli account di utenti minorenni.

Vediamoli insieme: