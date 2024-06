Annuncio improvviso di Google: i nuovi Pixel 9 verranno svelati ad agosto

Annuncio a sorpresa di Google : l'evento Made By Google , ovvero l'occasione in cui la compagnia di Big G illustrerà le proprie novità hardware, rispetto al passato, verrà anticipato. Difatti, nelle scorse ore, sono partiti gli inviti ufficiali per l'evento che si terrà martedì 13 agosto alle ore 19:00 italiane.

Nell'invito Google ha fatto riferimento ad alcune novità sull'AI, su Android e sui nuovi dispositivi che arricchiranno la gamma dei Pixel: "Made by Google mostrerà cosa succede quando riuniamo il meglio dell'IA di Google e della nostra piattaforma mobile. Sintonizzati per vedere gli ultimi entusiasmanti aggiornamenti su Android, Gemini e il portafoglio di dispositivi Pixel". In particolare, non ci sono dubbi che potremo finalmente vedere i nuovi Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, insieme al pieghevole Pixel 9 Pro Fold e allo smartwatch Pixel Watch 3.

Dunque, Google, quest'anno, ha deciso di anticipare di quasi due mesi uno dei suoi eventi principali. L'anno scorso, ad esempio, si svolse il 4 ottobre.

Non si sa ancora, invece, se verrà anticipata anche la data in cui saranno disponibili i nuovi prodotti.