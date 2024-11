Google Presentazioni si avvicina a PowerPoint: nuovi temi in alta qualità in arrivo, ma ad una condizione

Presentazioni è uno dei pilastri della suite di Google, insieme a Documenti e Fogli. Nelle ultime ore Google ha annunciato importanti novità proprio per coloro che preferiscono l'applicativo di Google alla concorrenza.

Microsoft da decenni indica la via per milioni di utenti che dai loro PC usano la suite Office per la produttività, con PowerPoint che certamente è un punto di riferimento per la creazione delle presentazioni. Google da diverso tempo ha lanciato parallelamente la sua suite, per la quale arrivano novità. Google Presentazioni infatti riceve nuovi template .

Quali sono i nuovi temi di Google Presentazioni

Tramite un annuncio sul suo blog ufficiale Google ha mostrato le novità in arrivo per Google Presentazioni. La sua app per creare e personalizzare presentazioni infatti si arricchisce di nuovi template.

Come annunciato da Google stessa, i nuovi template che sono stati introdotti in Presentazioni sono orientati particolarmente alla sfera lavorativa e a quella della didattica.

Si tratta quindi di temi che gioveranno a coloro che usano Presentazioni per lavoro o per l'istruzione.

Arrivano infatti dei nuovi modelli per creare dei pitch di vendita, roadmap di prodotto, lezioni, saggi di libri, workshop e addirittura template per facilitare il lavoro in team tra colleghi.