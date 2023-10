Google punta sulla privacy: Chrome accoglie la protezione IP che nasconde il vero indirizzo

Google sta preparando una nuova funzionalità per aumentare la protezione degli utenti. In particolare, la società si sta concentrando sull'opzione Protezione IP, che consentirà di convogliare un determinato traffico tramite un proxy di Google: dunque, verrà nascosto l'indirizzo IP degli utenti in modo tale da evitare il tracciamento incrociato dei siti. In questo modo, il colosso di Mountain View punta ad ottenere un equilibrio tra la garanzia della privacy degli utenti e le funzionalità essenziali del web.

Entrando nei dettagli della notizia, grazie a quello definito da Google "proxy per la privacy", l'indirizzo IP degli utenti su Chrome viene reso anonimo. Difatti, l'indirizzo IP che sarà visualizzabile dal sito visitato fornirà una posizione non precisa dell'utente e, soprattutto, nasconderà il vero indirizzo IP. Almeno in un primo momento, l'inedita funzionalità non sarà attivabile per tutta la navigazione su Internet, ma interesserà soltanto alcuni domini (successivamente verrà estesa). Tra l'altro, nemmeno Google potrà conoscere il traffico che passerà attraverso i suoi proxy, con i flussi che verranno criptati.