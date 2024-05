Google ufficializza Project Gameface: sarà possibile controllare i giochi con il volto

Durante il Google I/O dello scorso anno fu annunciato il Project GameFace, ovvero un programma per PC che consente di controllare i videogiochi tramite le espressioni facciali. Ora, il colosso di Mountain View ha ufficializzato che il progetto è disponibile open-source per gli sviluppatori Android. Dunque, essi potranno integrare questa funzione di accessibilità nelle proprie app, permettendo ai giocatori di controllare il cursore con gesti facciali o muovendo la testa.

Questo progetto è stato ispirato da Lance Carr, un appassionato di videogiochi, che sta portando avanti la sua passione in questo ambito nonostante soffra di distrofia muscolare. Per quanto riguarda il funzionamento, è piuttosto semplice. Difatti, questa soluzione innovativa non necessita di un hardware dedicato, bensì soltanto di una webcam. Nello specifico, questo software permette di trasformare il volto dell'utente in un insieme di punti, i cui movimenti vengono "convertiti" in azioni del mouse (ad esempio come movimento del puntatore).