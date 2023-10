Google ufficializza nuove protezioni anti spam per Gmail

Google ha dichiarato che l'intelligenza artificiale di Gmail impedisce ad oltre il 99,9% di spam, phishing e malware di raggiungere le caselle di posta bloccando quasi 15 miliardi di email indesiderate ogni giorno. Nonostante questo sforzo, le minacce informatiche sono sempre più evolute e dunque il colosso di Mountain View adotterà, a partire dal 2024, nuove misure di sicurezza

In particolare, l'anno prossimo Google chiederà ai mittenti che effettuano invii di massa – ovvero chi invia più di 5.000 messaggi quotidiani a indirizzi Gmail – di autenticare le proprie e-mail, di consentire una facile cancellazione dell'iscrizione e di rimanere al di sotto della soglia di spam segnalato.

Dunque, la società, al fine di verificare con esattezza da chi proviene un'e-mail, richiederà che le stesse vengano autenticate seguendo alcune pratiche (ovvero seguendo le migliori pratiche consolidate). Inoltre, un altro requisito da rispettare sarà quello di consentire di annullare l'iscrizione con un semplice clic e, poi, che le richieste di annullamento vengano elaborate entro due giorni. Infine, Google, per una maggiore protezione, prevedrà l'indicazione di una chiara soglia di tasso di spam che i mittenti dovranno rispettare: in questo modo, i destinatari Gmail non verranno assaliti da messaggi non desiderati.