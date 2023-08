Google vi dirà quando pulire i vostri Pixel Buds

L'app aggiornata è attualmente in fase di lancio tramite Google Play Store e sembrerebbe che alcuni utenti stiano già iniziando a ricevere la notifica in questione. All'interno del prompt, Google osserva che mantenere puliti i Pixel Buds aiuti a conservare la qualità audio e ad assicurarsi che le cuffiette si carichino correttamente, impedendo a qualsiasi cosa di ostacolare i pin di ricarica o gli altoparlanti. Si tratta certamente di un consiglio piuttosto valido che dovrebbe essere applicato a qualsiasi marca di auricolari.

Non pulisci gli auricolari da molto tempo? Ebbene, presto Google ti ricorderà di igienizzare i tuoi Pixel Buds/Pixel Buds Pro. Difatti, come riportato su 9to5Google , l'ultima versione dell'app Pixel Buds (1.0.555017123) include una funzionalità che consentirà l'invio di una notifica che avvertirà gli utenti di pulire regolarmente i propri auricolari.

La notifica verrà inviata all'utente dopo 120 ore di utilizzo degli auricolari. Interagendo con essa, inoltre, si aprirà la guida di Google che illustra dettagliatamente come pulire correttamente gli auricolari Pixel Buds Pro e la custodia di ricarica.

Il video non mostra una tecnica specifica per Pixel Buds Pro, ma solo una rapida pulizia con un panno pulito: dunque, è probabile che si possa applicare gli stessi passaggi sulla maggior parte degli auricolari di altri produttori. Insomma, il colosso di Mountain View ha sicuramente avuto una buona idea, soprattutto per quegli utenti che magari sottovalutano l'importanza di pulire con una certa costanza i propri accessori.