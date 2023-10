Le cuffie monitoreranno il vostro cuore: la nuova magia di Google

Google ha sempre dimostrato di essere al vertice quando si parla di innovazioni tecnologiche . E questo non lo vediamo soltanto dei suoi prodotti software o sui suoi smartphone .

Il principio alla base di questa tecnica prevede infatti l'invio di segnali a ultrasuoni tramite le cuffie, i quali verranno distorti o riflessi in una certa maniera strettamente dipendente dalle deformazioni che avvengono nel condotto uditivo al passaggio del sangue nei capillari presenti.

Google ha esplorato la fattibilità nel rilevare parametri cardiaci come la frequenza cardiaca e la sua variabilità , parametri che possono fornire importanti indicazioni sullo stato dell'utente e sul suo stato di salute, tramite l'inserimento di semplici cuffie con cancellazione del rumore attiva nelle orecchie.

Confrontando i segnali in uscita e in entrata dalle cuffie si riesce a derivare i parametri cardiaci che abbiamo elencato sopra. Chiaramente, Google ha dovuto metterci del suo dal punto di vista software, cercando di minimizzare il rumore che si accoppia al segnale soprattutto quando i soggetti erano in movimento con le cuffie.

I risultati raggiunti da Google sono molto promettenti, visto che hanno evidenziato un errore minimo, pari a circa il 3%, nella stima della frequenza cardiaca e della variabilità della frequenza cardiaca, rispetto alle tecniche standard. Il vantaggio dell'audiopletismografia consiste nella sua estrema semplicità e applicabilità in tutti i contesti. Staremo a vedere se arriverà per tutti noi sulle true wireless attualmente sul mercato.