La IA di Google è sempre più convinta della colla sulla pizza, e la colpa è dei troppi articoli che ne parlano

Le altre intelligenze artificiali, come Perplexity.AI e ChatGPT, invece, hanno riconosciuto che la colla sulla pizza è un meme e suggeriscono agli utenti di non utilizzarla visto che si tratta di un'azione pericolosa per la salute degli utenti.

Gli sforzi di Google per migliorare la funzionalità

Fin dall'esordio dell'implementazione dell'IA nella ricerca web, Google ha chiarito che le informazioni, per ora, non sono totalmente accurate. Del resto, come dimostra la vicenda della colla sulla pizza, i suggerimenti fuorvianti non sono mancati.

La compagnia di Big G, però, ha sempre difeso la sua funzionalità, spiegando che gli errori più virali provenivano da query piuttosto rare. La società, infatti, si è impegnata ad agire contro le informazioni più imprecise oppure pericolose. Di conseguenza, sono state "oscurate", a partire dall'ormai noto suggerimento di aggiungere della colla per non far staccare il formaggio dalla pizza.