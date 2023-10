Google sale in cattedra: come odiare meno la matematica con la novità in Ricerca

Google ha infatti integrato dei notevoli strumenti di supporto allo studio della matematica direttamente nella Ricerca Google. Come vedete dalla prima animazione qui sotto, ora basterà cercare un'equazione , magari scansionandola con Google Lens , su Ricerca Google per ottenere una rapida risposta completa di passaggi per arrivare alla conclusione.

La matematica è per tanti un incubo, mentre per altri un esigente ma piacevole compagno di viaggio durante gli anni scolastici . Questo accade da sempre, ma noi che viviamo nell'era della tecnologia siamo più fortunati perché possiamo avere dei supporti smart direttamente dal nostro telefono .

Ma non finisce qui: perché ora la Ricerca di Google è anche in grado di interpretare i problemi testuali, proprio come vedete dall'animazione in basso. Sarà quindi possibile scrivere nella barra di ricerca il testo del problema da risolvere, poi premere Invio e visualizzare la soluzione e come arrivarci.