Anche voi avete cercato su Google il costume di Barbie per la festa di Halloween?

Fate attenzione però. Le domande non sono per niente banali e sono purtroppo incentrate sugli Stati Uniti , quindi se volete ottenere un punteggio perfetto dovrete prima farvi una "cultura" andando a visitare il sito Google Frightgeist , che vi consente di trovare i costumi più cercati su Google e la loro distribuzione negli Stati americani.

Ma andiamo con ordine. Per la festa più spaventosa dell'anno la GrandeG ha preparato un quiz sui termini di ricerca più usati in questo periodo secondo Google Trends , lo strumento della casa di Mountain View che consente di tenere sempre sotto controllo le parole e le frasi più cercate sul Web.

Forse è un po' tardi, ma se vi state preparando per Halloween vi potrebbero interessare le ultime trovate di Google , un quiz a tema sulle ricerche per questa festa, un sito con i costumi più cercati per l'occasione, un Doodle e due sorprese direttamente nella Ricerca Google (leggi anche: come fare una ricerca per immagini ).

Qui potrete scoprire quindi che Barbie è il costume più cercato a livello nazionale, mentre il costume a tema LEGO è solo al 99esimo posto.

Cliccando sui vari risultati, troverete il ranking, i luoghi dov'è più cercato, i risultati di Google Trends e altro. Dopo aver spulciato ben bene il sito Google Frightgeist, siete pronti per affrontare il quiz a questo indirizzo, ma non prima di farvi dare qualche consiglio su come vestirvi stasera.

Cliccate in alto a destra sul pulsante Costume wizard (sempre su Frighteist) per trovare il costume in base alle vostre preferenze per spaventare gli altri, essere unici o adottare un stile classico piuttosto che moderno.

Oppure vi sentite più a vostro agio a effettuare una ricerca su Google? In questo caso, sappiate che la GrandeG ha un paio di sorprese per voi. Per prima cosa noterete su Google.com il nuovo Doodle. Cliccandoci sopra potrete scorrere una simpatica storiella con animazioni e musica che vi accompagnerà in questa serata spaventosa.

Ma parlavamo delle sorprese. Potete scoprirle da soli se avete completato il quiz, ma in caso non vi venissero idee sappiate che se immettete nel campo di ricerca la parola Halloween e premete il tasto Invio, verrete accolti da un gruppo di fantasmi che salgono verso l'alto.