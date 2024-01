Google rilascia Android 14 QPR2 Beta 3: il menù Bluetooth come lo vorreste e novità per il blocco schermo

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Android 14 . Si tratta di un aggiornamento che riguarda esclusivamente i suoi Pixel, gli smartphone che da sempre hanno il privilegio di provare per primi le nuove versioni di Android.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14 (vi ricordiamo come entrare nel programma beta di Android).

I dispositivi compatibili sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi.