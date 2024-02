Google rilascia Android 14 QPR3 Beta 1: c'è anche un pizzico di Android 15

Google ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per coloro che hanno la versione beta di Android 14. Parliamo della Beta 1 di Android 14 QPR3, ovvero la release di Android 14 che arriverà in versione stabile per giugno 2024. La prima beta di Android 14 QPR3 include alcune delle novità che verranno rilasciate con il Feature Drop di Android 14 previsto per giugno. In questa prima beta, identificata dal codice AP21.240119.009 e che ha un peso di circa 300 MB, non sono molte le novità sostanziali. Ci aspettiamo ovviamente che Google introduca le nuove funzionalità gradualmente, dunque aspettiamocene delle altre con la seconda beta. Ma andiamo a vedere quelle incluse con la Beta 1 di Android 14 QPR3: Riferimenti per Pixel Tablet 2 Il codice di questa prima beta include qualche interessante riferimento al successore di Pixel Tablet, il primo tablet della storia Pixel. Aspettiamoci dei nuovi leak nelle prossime settimane in merito a questo dispositivo. Teaser di Android 15 Google inizia già a lanciare qualche segnale di Android 15. Il nuovo easter egg che troviamo in questa prima beta di Android 14 QPR3 vediamo un chiaro riferimento ad Android 15 V.

Protezione dalle app ingannevoli Arriva una nuova opzione per proteggersi dalle app ingannevoli. All'interno delle impostazioni di Android 14 arriva infatti l'opzione denominata Scansione delle app ingannevoli. Questa è attiva di default su Android e offre una scansione continua in background delle app installate per scovare gli eventuali contenuti che hanno lo scopo di rubare dati o informazioni personali.

Nuovo menù per la sensibilità del touch Nelle impostazioni di Android 14 arriva un nuovo menù dedicato alla personalizzazione della sensibilità del touch. In realtà non arriva nessuna nuova funzionalità, visto che questo nuovo menù include l'opzione per aumentare la sensibilità del touch nel caso di utilizzasse una protezione per il display.