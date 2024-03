Google rilascia Android 14 QPR3 Beta 2 per i Pixel: tante novità e bug risolti

Le impostazioni di Android 14 ora includono anche un'opzione che permette di supportare le estensioni di terze parti per l'app Fotocamera . Ci aspettiamo ulteriori novità in questo senso con le prossime release di Android.

Le immagini in basso vi mostrano un'anteprima. Vediamo l'interfaccia aggiornata per la sezione di gestione della memoria interna, per le reti e per la personalizzazione della sensibilità del touch.

Aggiornato il logo Android

Google ha anche aggiornato il logo di Android all'avvio del dispositivo con Android 14. Qui sotto trovate il confronto tra il vecchio e il nuovo logo.

Bug risolti

Oltre alle novità che abbiamo appena visto, la nuova beta di Android 14 QPR3 introduce anche una serie di bugfix. Andiamo a vederli insieme:

Risolto un problema che a volte causava l'arresto anomalo o il riavvio imprevisto del dispositivo.

Risolto un problema che a volte causava l'arresto anomalo o il riavvio imprevisto del dispositivo durante l'aggiornamento delle app.

Risolti i problemi che causavano la visualizzazione di una schermata nera e vuota sul dispositivo dopo un aggiornamento.

Risolto un problema che causava l'arresto anomalo del dispositivo e la visualizzazione di una schermata nera e vuota dopo il passaggio a un utente secondario.

Risolti i problemi quando era abilitata la modalità Always on che interferiva con il gesto "Tocca due volte per riattivare" e impediva lo sblocco del dispositivo se l'utente tentava di utilizzare la propria impronta digitale per sbloccare il dispositivo.

Risolto un problema che a volte causava la mancata visualizzazione corretta delle informazioni sulla batteria nelle impostazioni di sistema, nella barra di stato e nella schermata di blocco.

Risolti i problemi che impedivano il funzionamento dei trasferimenti da dispositivo a dispositivo e del backup e ripristino.

Bugfix generali e miglioramenti per la stabilità del sistema e della fotocamera.

Rollout

Insomma, si tratta di un aggiornamento relativamente importante per tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14 (vi ricordiamo come entrare nel programma beta di Android). I dispositivi compatibili sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi.

A questo indirizzo potete scaricare le factory image per poi installare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare manualmente i Pixel con factory image). Se invece voleste aggiornare il dispositivo con file OTA ve lo sconsigliamo caldamente, visto che vi sono segnalazioni di bootloop per coloro che hanno provato a farlo, per il momento evitate assolutamente di farlo.