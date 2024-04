Google rilascia Android 15 Beta 1.1: tornano i pagamenti digitali

Il bug del quale parliamo coinvolgeva i pagamenti digitali tramite NFC sui Pixel di Google. Nello specifico, tutti coloro che hanno installato Android 15 Beta 1 non potevano usare il proprio smartphone per i pagamenti digitali . Per fortuna è appena arrivato il fix .

Insomma, si tratta di un aggiornamento che ha l'obiettivo di introdurre specifici fix a livello di sistema.

Non sarebbero previste ulteriori novità. Per queste, sarà necessario attendere il rilascio della Beta 2 di Android 15, previsto per maggio.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. L'aggiornamento arriverà a tutti coloro che hanno aderito e installato la Beta 1 di Android 15. Vi ricordiamo, a questo proposito, la nostra guida su come entrare nel programma beta di Android.

Vi ricordiamo che i Pixel compatibili con la beta di Android 15, e quindi con questo aggiornamento, sono Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 e Pixel 8 Pro.