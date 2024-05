Google rilascia Android 15 Beta 2.1: ora potete usare Private Space senza problemi

Nelle ultime ore infatti è arrivata la Beta 2.1 di Android 15. Si tratta di un aggiornamento intermedio , di quelli che non introducono particolari novità software ma che vengono rilasciati essenzialmente per risolvere problemi software .

Prosegue a spron battuto il programma beta di Android 15 , con Google che rilascia un nuovo aggiornamento software per i Pixel e per tutti i modelli Android compatibili con la beta.

Infatti, la build AP31.240426.023 appena rilasciata da Google ha l'obiettivo di risolvere un bug specifico, introdotto con la precedente Beta 2. Si tratta della risoluzione al problema che si riscontrava con Private Space, una delle novità più interessanti lanciata da Google recentemente.

Il problema riguarda la scomparsa ingiustificata delle icone associate alle app incluse in Private Space la prima volta che quest'ultimo veniva creato. E Google ha approfittato del nuovo update per comunicare qualche informazione in più sulla gestione degli spazi privati su Android 15.

Nello specifico, ha riferito che è possibile localizzare uno spazio privato anche tramite lo strumento di ricerca di Android 15.

Oltre a questo, ha esplicitato come sia possibile eliminare uno spazio privato direttamente dalla sezione Opzioni di ripristino delle impostazioni di Android.

Per il resto, questo aggiornamento non introduce altre novità. Anche le patch di sicurezza Android rimangono aggiornate a maggio, come nella precedente beta.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno installato la precedente Beta 2. Se invece siete interessati ad aderire alla beta, e avete un Pixel compatibile, allora potete seguire la nostra guida per iscrivervi alla beta di Android 15.

Qui sotto trovate anche i link per scaricare i file OTA e le factory image per poi installare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare manualmente i Pixel con file OTA):