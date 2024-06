Google rilascia Android 15 Beta 3: tante novità verso la stabilità

Altro giro, altra beta per Android 15. Google ha infatti rilasciato un nuovo aggiornamento software per tutti coloro che hanno aderito al programma beta della nuova versione di Android. E stavolta non si tratta di un aggiornamento intermedio.

Arriva infatti Android 15 Beta 3, la build che porta la Platform Stability su Android 15. Significa che ormai l'attuale beta di Android 15 è nelle fasi finali di testing, con il debutto per la stabile sempre più vicino. Andiamo a vedere le novità introdotte con questo nuovo aggiornamento:

Ancora novità per il pannello dei volumi

Con Android 15 sono previste interessanti novità per l'interfaccia dedicata al pannello dei volumi audio, quella che appare quando si preme il pulsante fisico del volume e successivamente si apre il menù contestuale selezionando i tre puntini orizzontali sotto lo slider.

Come vedete dalle immagini in basso, il pannello dei volumi non potrà più essere minimizzato in termini di interfaccia grafica.

Sarà quindi possibile gestire in maniera personalizzata il volume delle varie sorgenti audio dal pannello esteso.

Inoltre, con questo nuovo aggiornamento Google rimuove le etichette che indicano le categorie di dispositivi connessi all'interno del pannello dei volumi. Troverete quindi tutti i dispositivi audio abilitati alla gestione del volume nella stessa lista.