Google rilascia Android 15 DP2: così tante novità che vorrete provarla subito

Google ha appena rilasciato una nuova Developer Preview di Android 15. Si tratta della seconda build per sviluppatori, sicuramente non ancora adatta all'utilizzo quotidiano ma che include gran parte delle novità che caratterizzeranno la versione stabile di Android 15. La seconda DP di Android 15 indirizza anche qualche problema riscontrato sulla DP1. Andiamo a vedere subito tutte le novità introdotte: Archiviazione delle app su Android Come preannunciato ampiamente con i nostri articoli precedenti, l'archiviazione delle app a livello di sistema arriva su Android. Come vedete dalle immagini in basso, sarà possibile archiviare un'app direttamente dalla sua pagina nelle impostazioni Android. Con la stessa opzione sarà possibile ripristinare l'app archiviata.

Connettività satellitare Con Android 15 DP2 arriva ufficialmente il supporto alla connettività satellitare, anche a livello di interfaccia grafica. Gli elementi introdotti indicano che tale servizio potrebbe non essere limitato solo al mercato statunitense. Sicuramente ne sapremo di più con le prossime beta pubbliche di Android 15.

Modalità webcam HD Arriva un importante aggiornamento per la modalità webcam, con lo scopo di risolvere una delle criticità emerse con le prime versioni di questa funzionalità. La modalità webcam ora permette di selezionare la qualità in alta risoluzione, in modo da fornire una qualità di streaming degna dello smartphone che si usa come webcam.

Aggiornamenti all'interfaccia delle impostazioni Alcune sezioni delle impostazioni di Android sono state aggiornate. Nello specifico, sono state aggiornate la sezioni Rete e internet e quella che ora si chiama Password, passkey e compilazione automatica. Si tratta dello stesso aggiornamento che abbiamo visto introdurre con la beta 2 di Android 14 QPR3. Aggiornamenti per Pixel Launcher Nel drawer di Pixel Launcher troviamo una nuova menzione a tutte le app successiva alla barra delle app suggerite. Nelle impostazioni di Pixel Launcher arriva anche una nuova opzione per abilitare la tastiera ogni volta che si effettua lo swipe verso l'alto dalla schermata home.

Condivisione audio Si tratta di un'altra interessante funzionalità di Android 15. La condivisione dell'audio permetterà a un singolo smartphone di condividere l'audio con altre cuffie e dispositivi compatibili. La funzione ovviamente estende la condivisione a più dispositivi connessi contemporaneamente.