Google rilascia la Beta 1.1 di Android 14 QPR2: fix in arrivo

Continua il viaggio di Android 14 sulla strada della beta, dopo il rilascio della versione stabile avvenuto da qualche settimana per i Pixel di Google. Parliamo ovviamente della beta QPR.

Nelle ultime ore infatti Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento con la Beta 1.1 di Android 14 QPR2. Si tratta di un aggiornamento intermedio, rilasciato pochi giorni dopo quello che ha visto l'approdo di Android 14 QPR2 Beta 1. E trattandosi di un aggiornamento intermedio, le novità introdotte consistono essenzialmente in fix software.

Andiamo quindi a vedere insieme quali sono le novità principali introdotte con questo aggiornamento:

Risolto il problema per cui alcune app risultavano non disponibili dopo un aggiornamento di sistema.

Risolti i problemi che impattavano negativamente sulle performance.

Miglioramenti alla stabilità generale del sistema.

Bugfix minori.

Si tratta dunque di un aggiornamento contenuto, il quale ha l'esclusivo scopo di sistemare alcune imperfezioni emerse con la prima beta di Android 14 QPR2.

L'aggiornamento fa riferimento alla build AP11.231020.016 e include le patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2023.

L'update è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR di Android 14 (vi ricordiamo come entrare nel programma beta di Android). I dispositivi compatibili sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi.