Google rilascia la Beta 2.1 di Android 14 QPR1: qualche gradito fix per i Pixel

L'aggiornamento rilasciato da Google riguarda ovviamente esclusivamente i Pixel, si riferisce alla Beta 2.1 e corrisponde alla build U1B2.230922.010. Ci sono le nuove patch di sicurezza, ma anche qualche gradito fix che farà felici tutti coloro che hanno scelto di aderire alla beta QPR di Android 14. Andiamo a vedere insieme il changelog:

Risolti i problemi di corretta attivazione del sensore per il riconoscimento dell'impronta sotto al display.

Risolti i problemi di connettività che si verificavano saltuariamente dopo un cambio SIM.

Risolti problemi di stabilità e prestazioni.

Aggiornamento delle patch di sicurezza Android a ottobre 2023.

L'aggiornamento che abbiamo descritto ha un peso di circa 66 MB, ed è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale a tutti coloro che hanno aderito alla beta QPR1 di Android 14 (vi ricordiamo come entrare nel programma beta di Android).

I dispositivi compatibili sono Pixel 5a e tutti i modelli successivi.

Qui sotto trovate anche i link per scaricare le factory image e i file OTA associati all'aggiornamento appena descritto, utili per installare l'update manualmente. Quelli per i Pixel 8 ancora non sono stati pubblicati.