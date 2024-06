Google rilascia ChromeOS 126: novità per calendario e Fotocamera, e una funzionalità presentata due anni fa

Arriva quindi un nuovo aggiornamento di sistema per i Chromebook. Parliamo di ChromeOS 126 , la nuova versione che arriva come un aggiornamento intermedio. Le novità ci sono e alcune sono effettivamente sostanziali . Andiamo a vederle insieme.

Google tiene particolarmente al suo ChromeOS , il sistema operativo sviluppato per i Chromebook , i notebook che negli ultimi tempi hanno preso particolarmente piede e che sono stati rinnovati con la gamma Chromebook Plus .

Le novità di ChromeOS 126

Come abbiamo menzionato sopra, l'aggiornamento appena rilasciato da Google per ChromeOS non è rivoluzionario ma introduce una serie di novità che riguardano soprattutto le app di sistema:

Per il calendario accessibili dalle impostazioni rapide arriva la possibilità di visualizzare gli eventi sincronizzati con gli account secondari , e non solo quelli relativi all'account principale.

accessibili dalle impostazioni rapide arriva la possibilità di visualizzare gli eventi sincronizzati con gli , e non solo quelli relativi all'account principale. Arriva la nuova funzionalità Avvio rapido per la configurazione del proprio dispositivo Android con il Chromebook. Sarà possibile trasferire automaticamente l'accesso all'account Google e le credenziali Wi-Fi senza inserire alcuna password. Curiosamente, si tratta di una novità che venne annunciata per la prima volta al CES di Las Vegas nel 2022 .

per la configurazione del proprio dispositivo Android con il Chromebook. Sarà possibile l'accesso all'account Google e le credenziali Wi-Fi senza inserire alcuna password. Curiosamente, si tratta di una novità che venne annunciata per la prima volta al CES di Las Vegas . Per l'app Fotocamera di ChromeOS arriva l'opzione per lo zoom digitale. Inoltre, per i Chromebook Plus arriva la funzionalità Super Resolution.

di ChromeOS arriva l'opzione per lo zoom digitale. Inoltre, per i Chromebook Plus arriva la funzionalità Super Resolution. Arriva l'opzione per disabilitare il cursore di testo lampeggiante della tastiera. Si tratta di una funzionalità di accessibilità, e si troverà nella sezione Tastiera e immissione di testo del menù Accessibilità.

della tastiera. Si tratta di una funzionalità di accessibilità, e si troverà nella sezione Tastiera e immissione di testo del menù Accessibilità. Arriva l'opzione per disattivare la possibilità di scorrere avanti/indietro tra la cronologia di navigazione tramite la gesture a due dita sul trackpad. Questa nuova opzione si troverà nel menù Accessibilità.

la possibilità di scorrere tra la cronologia di navigazione tramite la gesture a due dita sul trackpad. Questa nuova opzione si troverà nel menù Accessibilità. Arriva un nuovo strumento per seguire meglio la lettura vocale dei contenuti su ChromeOS. Anche in questo caso, si tratta di una funzionalità di accessibilità.

dei contenuti su ChromeOS. Anche in questo caso, si tratta di una funzionalità di accessibilità. Nell'ambito di Family Link, arriva la suddivisione in Autorizzazioni per app ed Estensioni per gestire gli account supervisionati dai genitori.

Rollout di ChromeOS 126

Il nuovo aggiornamento per ChromeOS è attualmente in fase di distribuzione automatica a livello globale, e dunque dovreste riceverlo entro i prossimi giorni.

Per controllare se è arrivato, vi basterà accedere alla sezione Informazioni di ChromeOS. Se l'aggiornamento è disponibile, vedrete l'opzione per eseguirlo e successivamente riavviare il sistema.