Google rilascia un aggiornamento facoltativo: fix al bug dei Pixel su Android 14

Quando si parla di Google nel contesto Android pensiamo subito alla versione stock del robottino verde e ai Pixel, gli smartphone che possono sfoggiare da sempre le nuove versioni di Android non appena vengono rilasciate.

Questo è chiaramente un aspetto positivo dei Pixel, molto importante per che predilige la rapidità degli aggiornamenti software e la costanza del supporto software. Ma in alcuni casi potrebbe non essere proprio così. E tra questi casi rientra quello emerso online poche settimane fa, il bug che ha colpito i Pixel con profili utente multipli dopo l'aggiornamento ad Android 14.