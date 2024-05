Google rilascia le patch di maggio per Pixel e Pixel Watch: risolte diverse vulnerabilità

Le nuove patch arrivano con la build AP1A.240505.005. Questa include le patch di sicurezza Android aggiornate a maggio 2024, le quali risolvono un totale di 29 vulnerabilità dal punto di vista software. Queste erano classificate con un grado di severità che andava da alto a critico. Da questo ne consegue l'importanza di effettuare l'aggiornamento sul proprio Pixel.

Oltre all'aggiornamento di sicurezza, l'update distribuito da Google risolve anche qualche problema notato nella versione stabile di Android 14: nello specifico, è stato risolto il problema che affliggeva le performance della fotocamera in determinate condizioni di registrazione video, e migliorata la stabilità del protocollo di connettività Bluetooth LE audio.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto arriva anche per gli smartwatch di casa Google, ovvero Pixel Watch e Watch 2. In questo caso si tratta della build TWD9.240505.001.A1. Questa include le patch di sicurezza Android aggiornate a maggio 2024, senza altre particolari novità a livello software.

Le patch di maggio per gli smartphone Pixel e Pixel Watch sono attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Qui sotto trovate anche i link per scaricare i file OTA e le factory image per poi installare l'aggiornamento manualmente (ecco la guida per aggiornare manualmente i Pixel con file OTA):